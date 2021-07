L’attrice e modella americana parla con il cuore in mano e rivela le proprie apprensioni di mamma. Che non sono poi molto diverse da quelle vissute da qualunque genitore…

Megan Fox difende suo figlio, Noah Shannon (avuto dall’attore Brian Austin Green Ndr), da quelle che definisce “Parole cattive, orribili e crudeli.”

Il bambino, di soli otto anni, sarebbe stati insultato sui social per la sua abitudine di indossare abiti femminili. Megan Fox ha affermato di aver sempre incoraggiato suo figlio “ad essere sé stesso e vestirsi come preferisce.” Stando alle parole della Fox il bambino si veste da solo, e già all’età di quattro anni aveva manifestato la sua passione per le gonne e i lustrini volendo travestirsi come la Principessa Elsa del film Disney Frozen.

Nell’intervista Megan Fox si è detta scioccata dal fatto che il bimbo fosse finito nel mirino dei bulli. Cuore di mamma, l’attrice vuole che Noah sia libero di esprimersi come meglio crede e, sopra ogni cosa, che sia felice.

Aveva smesso di indossare abiti per un po’, poi ne ha indossato uno due giorni fa a scuola, è tornato a casa e io gli ho chiesto, ‘Com’è stato?”. “E lui era tipo, ‘Beh, tutti i ragazzi hanno riso quando sono entrato’, ma ha aggiunto, ‘Non mi interessa, amo troppo i vestiti’“.

Anche l’attrice è finita nel mirino degli haters. Da quando ha reso pubblica la sua bisessualità è stata accusata di “promuovere la perversione gay” anche nel figlio.

Per porre fine alle polemiche è dovuto intervenire il padre Brian Austin Green, con cui la Fox ha avuto tre figli, che si è detto sempre pronto a difendere Noah. “Gli dico sempre di non badare a cose del genere!” ha affermato con decisione. Green ha aggiunto, come la moglie, di essere sempre il primo sostenitore del figlio.

L’apertura mentale, purtroppo, è sempre un ostacolo in una società sempre più omologata. Ci auguriamo che il piccolo Noah sia sempre forte, più forte dei bulli e più forte dei pregiudizi: ma forse non dobbiamo temere per lui, avrà sempre una splendida alleata in mamma Megan.