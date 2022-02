Maturità 2022: la proposta è al vaglio del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Scelte le date.

Ritornano le prove scritte per la maturità 2022 dopo lo stop dovuto alla pandemia. La decisione è del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, bisogna solo attendere la risposta definitiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione entro 7 giorni.

Ecco cosa ha detto il ministro Bianchi in un’intervista: “Le scelte di oggi rientrano nel percorso di progressivo ritorno alla normalità che stiamo realizzando. Non siamo ancora fuori dalla pandemia, ma già quest’anno, grazie ai vaccini e alle misure di sicurezza decise dal governo, abbiamo garantito una maggiore continuità della scuola in presenza, fin dal primo giorno. Abbiamo tenuto conto, come era giusto fare, degli ultimi due anni vissuti dai nostri ragazzi. […] Dobbiamo rimetterci in cammino verso la normalità e guardare al futuro, lavorare alla scuola che vogliamo costruire insieme”.

maturità 2022

Maturità 2022: le prove scritte

La proposta è quella di assegnare due prove scritte ai maturandi, prima del colloquio orale: il tutto in presenza. La prima prova è il classico tema di italiano: sette tracce tra cui scegliere, uguali in tutta Italia. La seconda prova, invece, atterrà a una disciplina d’indirizzo (diversa da scuola a scuola) scelta dalla commissione d’esame composta da 6 interni e 1 esterno; questo permetterà di tenere conto dei programmi delle singole classi e dei percorsi personali di ogni studente.

Le prove scritte delle scuole facenti parte del primo ciclo, invece, riguardano una prova di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche. In più, oltre all’orale, un colloquio sulla lingua inglese e l’Educazione civica.

Voto di maturità: i punteggi

Per calcolare il voto finale d’esame bisogna tenere conto che le prove scritte arriveranno fino a 40 punti, il colloquio orale fino a 20. Gli altri 40 punti (per arrivare a un massimo di 100) provengono dai crediti scolastici del triennio finale (12, 13 e 15).

