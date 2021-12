Dopo la proposta di nozze, Matteo Giunta e Federica Pellegrini stanno pensando al loro futuro insieme e anche ad avere dei bambini… l’importante è che siano sportivi.

In occasione di un intervista sul Corriere della Sera, Matteo Giunta parla della proposta di nozze a Federica Pellegrini e di quale sono i loro progetti per il futuro. Ora la coppia è più libera dagli impegni e sta cominciando a pensare ad avere dei figli.

Le dichiarazioni di Matteo Giunta sul futuro con Federica Pellegrini

Matteo Giunta racconta il bellissimo momento in cui ha chiesto a Federica Pellegrini di sposarlo, durante una fuga d’amore a Venezia: “Avevo organizzato tutto nei dettagli, ho scelto Venezia perché è bellissima, romantica e Fede ce l’ha nel cuore. Dopo il ristorante dovevamo percorrere una piccola via e sbucare in piazza San Marco dove le avrei fatto la proposta, ma ho visto la gente e qualche movimento “sospetto”, temevo i paparazzi. Allora ho cambiato idea: volevo che fosse un momento solo nostro. Gliel’ho detto in albergo, è stato bello e semplice.”

L’allenatore poi svela di avere in progetto dei figli con la Divina nell’immediato futuro, ma ad una condizione: “Sarà faticoso, ma se il problema sarà quale sport scegliere non sarà un problema: l’importante è che ne facciano uno divertendosi e che ne sperimentino tanti, lo sport è una scuola di vita“.

