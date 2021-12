Nicolò Zenga e Marina Crialesi hanno spiegato in un’intervista quali sono i veri motivi per cui non hanno invitato le loro famiglie.

In occasione di una doppia intervista su Chi, Nicolò Zenga e Marina Crialesi hanno avuto modo di spiegare la verità sulle loro nozze, celebrate il 21 novembre da Bebe Vio. Al matrimonio erano assenti tutti i famigliari della coppia ma il motivo non è così scontato.

Marina Crialesi: “I miei genitori si sono separati il giorno prima delle nozze”

Il vero motivo per cui sono stati “esclusi” i famigliari il giorno delle nozze è che i genitori di Marina Crialesi si sono separati il giorno prima delle nozze. L’attrice di Un posto al sole dichiara: “La verità? I miei si sono separati dopo 40 anni di matrimonio. Al momento mia madre sta dalle sue sorelle in Liguria, mio padre in Calabria e la comunicazione è scarsa”.

I parenti della sposa sarebbero dunque stati assenti e così Nicolò ha preferito che anche i suoi genitori mancassero per correttezza: “Abbiamo parlato apertamente con tutti con papà, con mamma, con i fratelli, tutti ci hanno detto: “Sposatevi e siate felici. Noi lo saremo di conseguenza”. Io per altro ho una famiglia numerosa, sarebbe stato squilibrato vedere presenti tutti i miei e non i genitori di Marina”.

