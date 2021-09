A diciotto anni di distanza dal terzo film, arriva Matrix Resurrections: dal cast alla data di uscita, tutto sul film.

Pillola rossa o pillola blu? La regista Lana Wachowski (questa volta dietro la macchina da presa senza la sorella Lilly) ha deciso di ingerire la prima e, a distanza di diciotto anni dall’uscita del terzo capitolo della saga, di portare al cinema Matrix 4. Il titolo scelto per il nuovo capitolo della serie è Matrix Resurrections e i fan del franchise non vedono certamente l’ora di poterlo vedere, anche se non manca qualche timore per una saga che riprende così tanto tempo dopo quella che sembrava essere la fine di una trilogia.

Matrix Resurrections: quando esce?

Ma quand esce Matrix 4? La data di uscita del film è stata annunciata insieme al lancio del primo trailer: è quella del 22 dicembre 2021. Una data che però vale per gli Stati Uniti, non è invece ancora noto quando la pellicola arriverà anche nelle sale cinematografiche italiane anche se è lecito pensare che la data non differirà di molto rispetto a quella americana.

D’altronde la saga fantascientifica Matrix ha avuto un grande successo anche nel nostro Paese (in particolare i primi due capitoli della serie) e c’è grande attesa anche in Italia per poter vedere il film al cinema.

Matrix Resurrections: la trama del film

Riguardo alla trama di Matrix 4 non si hanno molte informazioni. Dalle prime anticipazioni arrivate, sembra però che il film racconti la resurrezione di Neo che, al termine del terzo film, avevamo visto sacrificarsi per sconfiggere l’agente Smith e riavviare Matrix.

Neo lo ritroviamo ora nel mondo di Matrix dove si fa chiamare con il suo vecchio nome, Thomas Anderson: non ricorda ciò che ha vissuto nella trilogia originale se non attraverso qualche flashback nei sogni e non ricorda nemmeno Trinity. Tutto però può cambiare quando gli verrà di nuovo offerta una pillola rossa.

Matrix Resurrections: il cast del film

A interpretare il ruolo di Neo (o Thomas Anderson) è sempre Keanu Reeves. Tra le new entry del cast ci sono poi Yahya Abdul-Mateen II, che veste i panni di un nuovo Morpheus, Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Jessica Henwick, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ian Pirie , Michael Sommers, Lavish e Ellen Hollman.