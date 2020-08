Spesso le star hanno fatto parlare di loro, sia per i successi lavorativi che per i vari scandali in cui sono stati coinvolti. Scopriamo quali vip hanno avuto dei matrimoni brevi da record!

Da Johnny Depp, passando per Jennifer Lopez e fino a Britney Spears, sono 10 le coppie vip che hanno vissuto dei matrimoni da record. Ci sono coppie che hanno ceduto al divorzio dopo circa 15 mesi e altri che invece non hanno resistito 72 ore! Ci sono star che semplicemente hanno ammesso di aver fatto un errore e altri che invece si sono portati dietro cause legali e giudizi in tribunale. Scopri chi sono le star di Hollywood che non sono proprio riuscite a resistere alla vita matrimoniale!

Matrimoni da record: da 15 a 4 mesi!

– Johnny Depp. Il pirata più famoso del mondo si è sposato con la giovanissima attrice statunitense Amber Heard nel febbraio 2015. Forse la differenza di età – 29 lei e 51 lui – o altre motivazioni più personali hanno portato gli ex coniugi più volte in tribunale per chiudere la causa di divorzio. Durata del matrimonio: 15 mesi.

– Jim Carrey e Lauren Holly si sono incontrati nel 1996 sul set del film Scemo e più scemo e dopo pochissimo sono arrivate le nozze. Così come l’incontro fulmineo anche il matrimonio non è stato da meno: solo 10 mesi.

– Jennifer Lopez. La regina del pop è stata anche una collezionista di matrimoni e tra questi uno da record, ossia quello con Chris Judd. La coppia si è sposata nel settembre 2001 per poi separarsi dopo circa 8 mesi, per l’esattezza dopo 218 giorni. La motivazione della separazione? “Semplicemente non ha funzionato”, ha commentato il ballerino.

– Chad M. Murray e Sophia Bush si sono sposati nel 2005 dopo appena un anno di frequentazione apparentemente per un tradimento da parte di lui. Negli anni seguenti l’attrice statunitense ha spesso ricordato il matrimonio con l’ex collega di One Tree Hill, definendolo un “errore dettato dalla gioventù“. Durata delle nozze: 5 mesi.

– Il tanto desiderato Bradley Cooper è stato sposato con la famosa attrice Jennifer Esposito; la coppia ha celebrato le nozze nel sud della Francia nel dicembre 2006. Dopo solo 4 mesi dal fatidico “si” i due attori si sono separati in rapporti non proprio amichevoli. In occasione degli Oscar 2019 l’attrice è tornata a parlare dell’ex marito rispondendo alla battuta di David Spade sulla coppia Cooper-Gaga: “È possibile che i due stiano insieme?” con un semplice: “Ha“. Risata ironica o commento cinico?

Nozze vip: chi detiene il record assoluto?

– Nicholas Cage e Lisa M. Presley si sono sposati nell’agosto del 2002 con una cerimonia semplice tenutasi alle Hawaii: pochi i parenti invitati e rilassato l’intero evento. Dopo solo 108 giorni la coppia non è riuscita ad andare avanti separandosi pochi giorni dopo la première del film Il ladro di orchidee.

– La celebre Kim Kardashian è convolata a nozze con Kris Humphries e il matrimonio non può che essere da record perchè durato esattamente 72 giorni! Un altro record della coppia è il costo dell’intero evento: 10 milioni di dollari di cui 20 mila solo per la torta. Per dimenticarsi definitivamente di quel ricordo, Kim Kardashian ha venduto all’asta l’anello di fidanzamento da 20 carati. Incasso: 750 mila dollari.

– Pamela Anderson può rientrare in questa lista grazie al matrimonio da record avuto con Rick Salomon. Nel 2007 sono stati sposati per esattamente 60 giorni, per poi lasciarsi a causa di incomprensioni. Non contenti, però, nel 2013 sono nuovamente convolati a nozze, facendo durare il matrimonio addirittura sei mesi! Che dire, forse non erano fatti per stare insieme!

– Il matrimonio tra Eddie Murphy e Tracey Edmonds è stato considerato da molti un disastro e basta poco per capire perché: la coppia è stata insieme solo per 14 giorni prima di separarsi. Le nozze si sono svolte a Bora Bora, in Polinesia francese, e tornati sul suolo americano non sono state riconosciute dal governo. La decisione della coppia è stata allora di rimanere amici.

– A vincere il premio per il matrimonio da record più breve sono… Britney Spears e Jason Alexander! I due amici di infanzia si sono sposati dopo una notte brava a Las Vegas. La durata del matrimonio? 55 ore! Insomma, il giorno dopo il fattaccio la pop star avrà sentito la necessità di tornare celibe!