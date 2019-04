Sono molte le star che hanno avuto un figlio in età avanzata: scopriamo insieme chi sono le mamme vip che hanno partorito dopo i 50 anni.

Che la gravidanza sia arrivata inaspettatamente, in maniera naturale, o che i genitori siano dovuti ricorrere alla fecondazione assistita, l’arrivo della cicogna è sempre una grande sorpresa. E succede sempre più spesso che una coppia decida di fare figli in tarda età, a volte sfruttando i progressi della scienza. Ad esempio, ci sono molte mamme vip che hanno avuto figli dopo i 50 anni. Vediamo quali sono.

Le mamme vip italiane over 50

Qualche anno fa Gianna Nannini, la famosa rockstar italiana, ha dato alla luce una splendida bambina. La piccola Penelope è nata il 26 novembre 2010, quando la cantante aveva 56 anni: una notizia che ha sorpreso tutti, e che ha dato il via a numerose polemiche in merito all’opportunità di una gravidanza in età avanzata. Oggi Gianna Nannini è una mamma felicissima e da qualche anno si è sposata con la sua compagna Carla.

Nel 2015 anche Emanuela Grimalda, all’epoca 51enne, ha dato alla luce il suo primogenito, un bellissimo maschietto. L’attrice non era in cerca e, quando ha scoperto di essere in dolce attesa, stava recitando in uno spettacolo teatrale dedicato alle donne che non hanno figli. Una sorpresa davvero incredibile!

Rimanendo nel nostro paese, anche Carmen Russo è una mamma over 50. Lei e suo marito Enzo Paolo Turchi hanno sempre procrastinato, e quando hanno annunciato di essere in attesa della loro bambina, la piccola Maria, la showgirl aveva da poco compiuto 53 anni. Sulla sua esperienza, Carmen Russo ha anche scritto un libro autobiografico, intitolato Completamente io. Desideravo essere chiamata mamma.

Le vip straniere che hanno avuto figli dopo i 50 anni

Più di recente ha creato grande scalpore una foto apparsa improvvisamente sul profilo Instagram di Brigitte Nielsen: era la primavera del 2018 quando, all’alba dei suoi 55 anni, ha sfoggiato un bellissimo pancione. L’attrice è diventata mamma per la quinta volta di una splendida bambina, avuta dall’attuale marito Mattia Dessi.

Non è certo la prima star ad aver dato alla luce un figlio in età così avanzata. Janet Jackson ha avuto il suo primogenito Eissa nel 2017, alle soglie dei 51 anni.

Tornando ancora un pochino indietro, nel 2010, Heather Parisi ha avuto due gemelli (Elizabeth e Dylan) all’età di 50 anni, dalla sua relazione con Umberto Maria Anzolin. Insomma, di mamme vip piuttosto in là con gli anni ce ne sono diverse, ma non dobbiamo dimenticare tutte quelle che, solo per pochi mesi, non sono arrivate a partorire alla soglia dei 50.

Alessandra Martines è un altro esempio tutto italiano: la bellissima attrice ha avuto suo figlio Hugo nel 2012, all’età di 49 anni. Nel panorama internazionale, negli ultimi anni ha suscitato grande scalpore la gravidanza di Rachel Weisz, la splendida attrice che ha sposato Daniel Craig. Già mamma nel 2006, la donna ha fatto il bis nel settembre del 2018, all’età di 48 anni.