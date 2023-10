Grande ritorno in Rai: Massimo Giletti è pronto a ripartire dalla tv di Stato. L’annuncio è arrivato dall’Ad, Roberto Sergio.

Novità in vista del 2024 in Rai: Massimo Giletti torna come volto della tv di Stato. A renderlo noto è stato l’amministratore delegato dell’azienda, Roberto Sergio, ma nelle ore precedenti, era stato lo stesso giornalista a dare qualche indizio con un video social insieme a Fiorello.

Massimo Giletti torna in Rai: l’annuncio e cosa farà

Massimo Giletti

Dopo le voci delle scorse settimane, ecco la conferma: Massimo Giletti torna in Rai. Ad affermarlo l’amministratore delegato Roberto Sergio, che in occasione dell’evento ‘Ceo For Life 2023’ si è sbilanciato su diverse questione relative all’azienda in vista dei prossimi mesi.

Proprio sul giornalista e conduttore, Sergio ha detto: “Credo ci sia molta mobilità nel sistema televisivo in questo momento. Ci stiamo scambiando un po’ di persone. Nel prossimo anno, a gennaio, arriverà Giletti. Oggi ha fatto un video divertente dicendo ‘Riparto da zero’, questo vuol dire che ritornerà. Nel prossimo anno lo vedremo”.

Le parole di Roberto Sergio fanno riferimento ad un filmato molto simpatico uscito nelle ore precedenti dove proprio il giornalista è improvvisato operaio per aiutare Fiorello a costruire gli “uffici” per Viva Rai2.

“Poi ci si mette Fiorello che mi dice: `Ti do una mano Massimo, ti do una mano io´ …ecco, ma iniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2! me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere. Hai capito Fiore? Il glass di Viva Rai2 costruito anche da Giletti, 6 novembre, ciao!”, ha detto nella gag proprio Giletti.

Non è chiaro ancora quale sarà il ruolo del conduttore e quale tipo di trasmissione avrà, ma sembra probabile che possa avere un suo spazio con un programma di intrattenimento a puntate.

