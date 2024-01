Momento di leggerezza e serenità per Massimiliano Varrese nel giorno del suo compleanno. In confessionale al GF scatta il bacio…

Cosa sta succedendo tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera al Grande Fratello? Chi lo sa. Sicuramente tra i due, nelle ultime ore, c’è stato un repentino avvicinamento tanto da portare i due a lasciarsi andare ad una tenera effusione in confessionale…

Nelle ultime ore nella Casa del GF, il rapporto tra Varrese e Monia sembra essersi indirizzato in una strada “molto dolce”. Tra i due il feeling è cresciuto anche se la donna si è detta, in più occasioni, frenata verso l’attore.

Eppure, le cose sembrano essersi sbloccate nel giorno del compleanno dell’uomo. Infatti, come mostrato dal Grande Fratello stesso, nel corso di un momento in confessionale, i due si sono baciati.

“Io sono contenta di passare con te il compleanno”, ha detto la donna. “Monia mi migliora. Mi fa stare bene e sono sereno”, ha detto invece Varrese. Parole molto dolci che hanno anticipato il gesto d’affetto in confessionale: un bacio.

Tra una risata di imbarazzo e un pizzico di gioco tra i due, ecco quindi la novità che farà senza dubbio parlare anche nella puntata in arrivo del reality. Staremo a vedere se questa situazione cambierà qualche dinamica nel gioco e cosa ne penseranno gli altri concorrenti che, per ora, non sembrano essere stati messi al corrente di quanto accaduto tra i due e, soprattutto, di come il loro rapporto si stia sviluppando.

