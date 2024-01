Signorini ha deciso di intervenire contro i concorrenti del GF per la mancanza d’empatia dimostrata verso Beatrice Luzzi.

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha pubblicamente espresso il suo parere contro i concorrenti del GF per via della loro mancanza d’empatia nei confronti di Beatrice Luzzi, che ha da poco perso suo padre. Nel corso dell’ultima diretta il conduttore è tornato a parlare della questione e ha tuonato: “Vedere Rosanna Fratello che chiedeva rispetto a chi cantava le canzoni dei Negramaro, mi ha disturbato. Mi ha disturbato vedere gente che pochi giorni prima era depresso, fingere di pomiciare con un manichino”, e ancora:

“Non vi chiedo di esprimere un dolore che non sentite. Ma anche se uno non va d’accordo, davanti a un lutto bisogna fare un passo indietro, avere rispetto di quello che è successo. Il giorno dopo è giusto che la vita continui, che si faccia festa, ma esiste il rispetto, la sensibilità nella vita. La mancanza di sensibilità mi ha davvero deluso. Il rispetto ci vuole, se non ci sono i principi nella vita non si va da nessuna parte. Non voglio giudicare nessuno, ma riflettete”.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini contro i concorrenti del GF

Il conduttore Alfonso Signorini non ha nascosto il suo fastidio verso i concorrenti del GF che, nei giorni scorsi, hanno dimostrato una completa mancanza di empatia nei confronti della coinquilina Beatrice Luzzi, che ha dovuto lasciare temporaneamente il programma a causa dell’improvvisa scomparsa di suo padre.

“Poi posso capire che uno non si renda conto delle telecamere, però il rispetto ci vuole. Perché se non ci sono i principi nella vita, non si va da nessuna parte. Non ci sono squalifiche in atto come è stato detto, non ce ne frega niente, non è stato violato il regolamento da nessuno, esistono però delle riflessioni serie da fare”, ha dichiarato il conduttore tv. Nel frattempo Beatrice Luzzi ha spiegato i motivi per cui ha deciso di tornare all’interno del programma dopo il suo lutto, e nel corso dell’ultima diretta ha letto una commossa lettera dedicata a suo padre.