Elodie ha pubblicato alcune foto bollenti dalla sua ultima vacanza in Egitto e sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio.

Elodie ha condiviso con i fan dei social alcuni scatti bollenti e relativi alla sua ultima vacanza in Egitto e, sui social, ha finito per scatenare una vera e propria bufera. In tanti infatti non hanno gradito la mise provocante sfoggiata dalla cantante e le hanno scritto:

“Ma fate le cantanti, giusto? Chiedo perché non si capisce più bene”, e ancora: “È calata la vendita dei dischi che hai dovuto tirare fuori la mercanzia?”, oppure (facendo riferimento alla recente polemica sollevata da Gino Paoli): “Allora aveva ragione Gino Paoli”.

Elodie: bufera per la foto bollente in Egitto

Elodie ha trascorso alcuni giorni di vacanza in compagnia del fidanzato Andrea Iannone e, sui social, ha pubblicato alcuni scatti bollenti che hanno finito per “dividere” i suoi fan. C’è infatti chi si è complimentato con la cantante per la sua straordinaria bellezza e anche chi ha tuonato contro di lei criticandola aspramente. Elodie in passato ha sempre difeso il suo diritto a mostrare il suo corpo e in un’occasione ha detto a Vanity Fair:

“Il corpo è mio ed è un manifesto politico di donna libera. Qualcuno ha detto: non c’era bisogno di spogliarsi. Invece c’è bisogno, siamo libere di esprimerci e usare come vogliamo il corpo. Per fortuna vengo da una famiglia che mi ha insegnato la libertà”.