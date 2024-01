La Balocco ha rotto il silenzio dopo che Chiara Ferragni e l’ad Alessandra Balocco sono state iscritte al registro degli indagati.

Con una nota ufficiale, l’azienda dolciaria Balocco ha rotto pubblicamente il silenzio dopo che, nelle scorse ore, Chiara Ferragni e l’ad della società Alessandra Balocco sono state formalmente iscritte nel registro degli indagati per il reato di truffa (a causa del caso della falsa beneficenza legata ai Pandori Balocco).

“Siamo fortemente dispiaciuti che l’iniziativa sia stata fraintesa da molti: collaboreremo con le autorità – in cui riponiamo piena fiducia – certi che emergerà la nostra assoluta buona fede, e continueremo a impegnarci a creare prodotti di qualità da offrire ai consumatori in Italia e nel Mondo, anche per tutelare chi è legato all’azienda, a partire dalle famiglie di chi lavora con noi. E proseguiremo a fare del bene, come già facciamo da tempo, mettendo con ancor più forza i nostri valori al centro di tutti i nostri progetti”, si legge nella nota ufficiale diffusa dall’azienda dolciaria.

Chiara Ferragni: Balocco respinge le accuse

La Balocco, con la sua nota ufficiale, ha fatto sapere anche di esser stata profondamente turbata dalle ultime vicissitudini che l’hanno interessata, e si è detta pronta a collaborare con la giustizia: “Le recenti vicende – in particolare gli sviluppi della giornata odierna (l’8 gennaio, ndr) – ci hanno profondamente turbato, anche pensando ai valori che ci guidano e all’etica che ci ha sempre contraddistinto”, si legge nella nota ufficiale. Nel frattempo Chiara Ferragni è tornata a mostrarsi sui social dove, da giorni, continuano a fioccare critiche e polemiche nei suoi confronti.