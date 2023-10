Tensione e gelosia nella casa del GF con Massimiliano Varrese che non ha preso bene un avvicinamento tra Heidi e Vittorio.

Tra i protagonisti dell’edizione in corso del Grande Fratello c’è sicuramente Massimiliano Varrese che dopo le liti con Beatrice Luzzi si sta mettendo in evidenza per il flirt, presunto o vero, con Heidi Baci. Proprio in quest’ottica, l’attore è rimasto molto colpito dall’avvicinamento, apparentemente casuale, tra la donna e Vittorio facendo una vera e propria scenata di gelosia.

Massimiliano Varrese geloso di Heidi e Vittorio

Massimiliano Varrese

Tutto è partito da quanto accaduto nella notte tra Heidi e Vittorio. I due si sono chiariti in merito ad alcune tensioni avute nei giorni scorsi. Successivamente hanno deciso di riappacificati dichiarandosi amici.

Questo avvicinamento, però, non è piaciuto affatto a Varrese. “Anche questo, porca pu**ana. A quest’ora devi girarle intorno? Ma io dico… Adesso mi girano e poi sbrocco. Reggo, reggo e poi sbrocco”, le parole dell’attore riprese da Novella 2000.

Successivamente, la scenata di gelosia è proseguita nonostante Heidi abbia tentato di far capire a Massimiliano come siano andate le cose. L’attore, infatti, ha aggiunto: “No, io lascio la casa. Non ce la faccio più. Mi sento sotto pressione”.

Dopo che in qualche modo si era tornati alla calma, la discussione è ripresa. L’uomo ha discusso nuovamente con Heidi, alla presenza di molti altri concorrenti. La teoria di Varrese era quella di un dialogo troppo lungo tra la ragazza e Vittorio: “40 minuti, non 10. Uno cerca la calma e tu stai 40 minuti a parlare di cosa”.

La donna si è difesa: “Io e te abbiamo parlato 10 minuti dai. Ci siamo trovati per caso mentre ci stavamo lavando i denti. Poi ci siamo chiariti”.

“Ma ci sono 24 ore durante la giornata e tu hai aspettato le tre di notte. Non si fanno capitare le cose, le cose avvengono”, ha sbottato ancora l’attore.

Staremo a vedere se le cose si tranquillizzeranno o meno nelle prossime ore.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha notato quanto accaduto: