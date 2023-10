Tornati da Manchester dopo il concerto dei Blink 182, per Chiara Ferragni e Fedez c’è stata una pessima scoperta in casa…

Alcune ore di serenità e gioia per Chiara Ferragni e Fedez che sono tornati a viaggiare dopo che le condizioni di salute del rapper sono migliorate. La coppia è volata a Manchester per il concerto dei Blink 182, gruppo musicale tanto amato dal cantante. Al loro ritorno a Milano, però, una brutta sorpresa in casa…

Chiara Ferragni e Fedez, brutta sorpresa a casa

Chiara Ferragni – Fedez

A raccontare le ultime ore vissute sono stati proprio Chiara e Federico, rigorosamente con alcune stories su Instagram. In particolare, dal profilo della Ferragni si vede come il rapper stia usando il telefono per far vedere l’emozione della coppia nel tornare a casa dove ad aspettarli, oltre ai figli, c’è pure Paloma, la nuova cagnolina.

Nelle immagini si vede l’imprenditrice digitale coccolare e farsi fare le feste da Paloma. Un momento molto dolce che, però, ha anticipato una brutta e spiacevole sorpresa.

Infatti, entrati in camera da letto, ecco che i Ferragnez hanno scoperto che la cagnolina, forse proprio poco prima del loro rientro, aveva fatto la pipì sul loro letto. “Avevi appena detto che bello che Paloma è stata brava e non ha fatto i bisogni in casa. E invece… ha scelto proprio il posto peggiore, il letto. L’avrà fatta ora forse, per dirci quanto è contenta di vederci”, ha detto Fedez.

Di seguito anche un post Instagram del rapper sul concerto dei Blink 182:

Come sta Fedez

Ad ogni modo il vaggio a Manchester dei Ferragnez è stato molto bello soprattutto per il suo significato. Infatti, Fedez sta decisamente meglio e ha potuto passare una giornata speciale anche in occasione del compleanno. “Oggi è una giornata importante. Non tanto perché è il mio compleanno, non mi interessa, ma perché ho fatto gli esami del sangue, l’emocromo. Il sangue è ok. I dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per il concerto dei Blink 182. Bimbo felice”, aveva detto proprio Federico domenica prima di volare per il concerto.