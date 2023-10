Nina Moric e suo figlio Carlos Corona tornano insieme sui social e il ragazzo prende le difese della madre anche “contro” il padre…

Indubbiamente in una posizione non facilissima, Carlos Corona è tornato a parlare di papà Fabrizio, senza mai nominarlo, e di sua madre Nina Moric, presente accanto a lui nelle stories su Instagram. Il ragazzo ha provato a fare chiarezza a proposito del rapporto con i suoi genitori e la “sparizione” della modella dalla sua vita, evidentemente, non vera.

Carlos Corona sui social con mamma Nina Moric

NINA MORIC

Attraverso diverse stories Instagram, Carlos Corona ha spiegato, anche se in realtà non ha dato particolari dettagli sulla sua situazione, come stiano le cose tra lui e sua madre che era stata accusata dall’ex re dei paparazzi di essere sparita dalla vita del figlio.

“Mia madre non è mai sparita. Bisogna fare chiarezza: nessuno ha rubato, nessuno ha offeso, nessuno ha insultato. Non c’è alcun conflitto. Questa è la verità. Io posso vedere mio padre, posso vedere mia madre. Questo quando voglio, perché loro sono persone responsabili e civili. Ci sta che io possa avere la libertà di scegliere”, ha detto il ragazzo.

“Le cose riportate dai media sono molto travisate e non sono attendibili. Le persone che vedete in tv, mio padre, mia madre, altri, dovete prima conoscerli e vederli dal vivo per capire cosa succede”. “Io non ho interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego. Io vorrei dire le cose come stanno, secondo me. Il problema è che la gente, anche per colpa mia, ha un’idea distorta delle cose. Quello che dicono che mia madre è sparita, non è così, e non c’è nessuna guerra in atto, nessuno ha offeso o insultato, c’è stato un grande chiacchiericcio. Io posso vedere mio padre, mia madre, quando voglio, siamo persone civili […]”. Staremo a vedere se ci sarà la replica di Fabrizio Corona o meno.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della Moric col figlio: