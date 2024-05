Auguri con gaffe da parte di Massimiliano Varrese ad Anita Olivieri. Sui social, le parole dell’ex gieffe non sono passate inosservate.

Sono state ore movimentate per Anita Olivieri che dopo aver trascorso una splendida giornata in occasione del suo compleanno ha annunciato di essersi lasciata con il fidanzato, Alessio Falsone. A destare particolare curiosità, però, quelle che, nelle ore precedenti all’annuncio della ex coppia, sono state le parole di Massimiliano Varrese che a tanti sono parse una vera e propria gaffe (se non gufata…).

Massimiliano Varrese, gli auguri e la gaffe

Come detto, la Olivieri ha festeggiato nelle scorse ore il compleanno e dopo aver condiviso un post su Instagram ha ricevuto moltissimi messaggi di auguri. Tra questi anche quello di Varrese che ha scritto: “L’amore ti fa bene! Auguri piccola dolce canaglia. tvb”. Parole dolci e tenere alle quali la stessa ragazza ha risposto con affetto.

Peccato che, come detto, poche ore dopo questo episodio, proprio la giovane abbia annunciato la fine della sua relazione con Alessio Falsone. Diversi utenti hanno notato questa particolare gaffe di Massimiliano che, ovviamente, non poteva sapere nulla della relazione tra i due ma che comunque ha suscitato un pizzico di ilarità.

Anita e Alessio si sono lasciati

La Olivieri, via social, dopo aver festeggiato il compleanno, ha comunicato la fine della sua storia con Falsone: “Abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini”, ha detto. “Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta, ma vi chiediamo di rispettare la nostra privacy”.