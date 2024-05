Sembravano essere già al capolinea della loro storia d’amore e invece, le cose, non starebbero così tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo…

La migliore risposta ai rumors che li volevano in rotta di collisione non arriva a parole, ma con i fatti. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo che con un gesto molto semplice hanno messo a tacere ogni indiscrezione sulla loro relazione che sembrava essere già giunta al capolinea dopo essere iniziata davvero da poco tempo.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo scacciano le voci di crisi

Giulia De Lellis

Niente di meglio che una domenica bellissima in famiglia per la De Lellis e Giano Del Bufalo che hanno allontanato tutte le voci di crisi e di rottura che circolavano sui social e sul web da alcuni giorni. L’influencer sembrerebbe essere davvero molto felice accanto all’uomo e su Instagram, anche grazie alla sorella del ragazzo, Diana, ecco la conferma che tutto vada bene.

Tutta la famiglia, in pratica, ha optato per una gita a Nemi, un borgo molto vicino a Roma che è anche conosciuto come il paese delle fragole. Inizialmente, Giulia non aveva pubblicato alcun contenuto su Instagram che potesse mostrare l’uscita ma a mostrare tutti ai follower ci ha pensato l’attrice Diana Del Bufalo. La donna, infatti, ha ripreso la coppia che salutava dalla propria moto con tanto di emoticon con il cuoricino rosso, segno emblematico dell’amore che va avanti…

I rumors e la segnalazione

Le notizie relative alla possibile fine della relazione sono state messe a tacere con un semplice gesto e una tenera “gita” in moto. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia sembrava poter essere già in crisi per via del desiderio di Giano di spostarsi per lavoro dall’Italia, cosa che non sarebbe stata gradita alla ragazza. Ora, però, tutto sembra essere rientrato…