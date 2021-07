I Ferragnez hanno scelto una splendida tenuta pugliese come tappa delle loro vacanze: scopriamo Masseria L’Oliva, dove la coppia ha deciso di trascorrere un meraviglioso momento di relax tra natura e buon cibo…

Masseria L’Oliva è una delle location da fiaba scelte dai Ferragnez tra le favolose tappe delle loro vacanze estive 2021. Facciamo un tuffo in questo magico angolo di paradiso, andando a scoprire dove si trova esattamente, com’è fatta e perché Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrervi del tempo in famiglia. E le immagini sono davvero bellissime!

Masseria L’Oliva, la location da fiaba scelta dai Ferragnez

La masseria Oliva è una delle location da sogno in cui Chiara Ferragni e Fedez, dopo Villa Bonomi sul lago di Como, hanno scelto di fare tappa durante le vacanze in famiglia nell’estate 2021. Situata nel cuore della Puglia, offre uno scorcio su un’area della regione che profuma di sogno e d’altri tempi…

La fashion blogger ha condiviso alcuni scatti mozzafiato su Instagram della splendida tenuta, immersa in un paesaggio spettacolare.

Masseria L’Oliva, dove si trova e com’è fatta

Masseria L’Oliva si trova nel cuore della Puglia, a pochi chilometri dalla costa adriatica, e la villa ha 5 camere da letto che offrono una vista spettacolare sulla Valle d’Itria e il magnifico scenario costellato di trulli, vigneti e uliveti. Situata a poca distanza da Ostuni, Savelletri e Cisternino, è incastonata in una delle aree più suggestive della regione.

Circondata da muri in pietra, la struttura è dotata di piscina e un’ampia area a bordo vasca in cui godere di una vista spettacolare in totale relax. Il giardino dispone di una zona bar, completo di area pranzo all’aperto con cucina, barbecue e salotto… Masseria Oliva è stata costruita nel XIX secolo e può ospitare fino a 8 persone.