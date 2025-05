Paura per Mariano Rigillo, l’attore colpito da un malore in scena a Treviso. Spettacolo sospeso e pubblico in apprensione.

Grande paura venerdì sera al Teatro Mario Del Monaco di Treviso, dove il celebre attore Mariano Rigillo ha accusato un malore durante la rappresentazione de I due Papi, in cui interpreta Papa Francesco. L’imprevisto ha costretto alla sospensione immediata dello spettacolo, lasciando il pubblico sconvolto e in apprensione per le condizioni dell’attore, 85 anni. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e come sta oggi l’attore.

L’intervento di Giorgio Colangeli e la reazione del pubblico

L’interruzione è stata annunciata direttamente da Giorgio Colangeli, in scena nel ruolo di Papa Ratzinger, che si è presentato sul palco a sipario chiuso per comunicare quanto accaduto.

Un momento carico di emozione, descritto sui social anche da Chiara Casarin, presente in sala: “Sembrava surreale vedere Colangeli uscire in abiti papali per chiedere scusa e spiegare la situazione“.

Il pubblico, dopo un primo momento di sgomento, ha reagito con un lungo applauso, dedicato a Mariano Rigillo come segno di vicinanza e augurio di pronta guarigione.

Soccorsi immediati e notizie rassicuranti

I sanitari del Suem 118 sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo ad assistere Rigillo con professionalità e discrezione. L’intervento si è svolto mentre la sala si svuotava in silenzio e con rispetto. Fortunatamente, in serata sono arrivate notizie rassicuranti: Mariano Rigillo si sarebbe ripreso dal malore, anche se rimane sotto osservazione.

Chiara Casarin ha colto l’occasione per lanciare un appello: la necessità che via Diaz resti sempre libera e accessibile, soprattutto durante eventi teatrali. La strada, infatti, è fondamentale per i mezzi di soccorso e per l’accesso agli ingressi di sicurezza del teatro. “Ieri sera se n’è avuta una prova concreta” ha dichiarato.