La modella Mariana Rodriguez è tornata a sfilare dopo il parto avvenuto tre mesi fa. Le prime impressioni non sono state positive.

In tanti la ricordano per alcune partecipazioni a reality tv come Grande Fratello o Pechino Express ma anche alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Adesso, Mariana Rodriguez torna a far parlare e lo fa dopo una sfilata che, per lei, è stata decisamente diversa dal solito. Infatti, la donna è tornata in passerella a tre mesi dal parto, con il fisico ben diverso da quello a cui lei stessa era abituata a mostrare.

Mariana Rodriguez e la sfilata a tre mesi dal parto

Dopo aver sfilato in passerella, la modella ha voluto confessare ai suoi seguaci social di non essersi sentita a suo agio. La bella Mariana ha spiegato che i chili presi in gravidanza e il fisico ancora non tornato ad essere quello pre figlio non le hanno permesso di sentirsi troppo bene mentre sfilava.

“OMG! Sono al mio 3^ mese di post parto, ritornare alle passerelle con un fisico che sinceramente sento che NON mi appartiene e di fare una sfilata con le modelle più gnocche, con i fisici più belli che ha l’Italia mi ha messo ha dura prova di soggezione”, ha ammesso la Rodriguez. “Soprattutto nel momento di fare ‘fitting’. Non lo nego. Vi confesso che ho provato vergogna a mostrare la mia pancia piena di smagliature e non in forma”.

Nonostante questa titubanza, la donna ha voluto però mandare un bel messaggio: “Ma, nonostante tutto questo, mi sono detta: ‘Ma a me che mi frega, nella vita tutto è questione di attitudine’. Ho indossato il mio migliore sorriso ed anche la mia vibrazione più alta per fare la passerella più bella di sempre. GRAZIE Pin-Up Stars perché mi sono sentita grata e molto emozionata di rivedere a tutti… Vi voglio bene ragazzi”.

Di seguito anche il post Instagram della modella con le sue impressioni dopo la sfilata: