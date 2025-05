Margherita di Riccardo Cocciante, il significato: “È lei la mia pazzia”

Qual è il significato di Margherita di Riccardo Cocciante? La canzone è uscita cinquant’anni fa, eppure è ancora attuale.

Margherita è una delle canzoni più belle e famose di Riccardo Cocciante. Un testo e una musicalità profondi, d’altri tempi. Il brano è un vero e proprio grido d’amore, anche se l’artista ha ammesso che all’inizio il nome della donna non lo ha entusiasmato più di tanto. Scopriamo il significato e il testo.

Margherita di Riccardo Cocciante: il significato della canzone

Uscita nel 1976, Margherita di Riccardo Cocciante è contenuta nell’album Concerto per Margherita. Scritta dallo stesso artista con Marco Luberti, la canzone non è dedicata a una donna in carne e ossa. Margherita non è mai esistita e il cantante, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha anche raccontato che inizialmente quel nome neanche gli piaceva: “All’epoca c’era una pubblicità di una lavatrice o qualcosa di simile con quel nome“. Il significato ruota attorno all’amore, a quel sentimento che talvolta diventa ossessione.

“E se lei già sta dormendo

io non posso riposare

farò in modo che al risveglio

non mi possa più scordare“.

Margherita è un vero e proprio grido d’amore, il grido di un uomo che ama immensamente la donna che ha al suo fianco e farebbe di tutto pur di non perderla.

“E perché quel suo sorriso

possa ritornare ancora,

splendi Sole domattina

come non hai fatto ancora“.

Pur non avendo un vero ritornello, la canzone ha avuto un successo pazzesco e ha consacrato Riccardo Cocciante nel mondo della musica italiana.

“Perché Margherita è tutto

ed è lei la mia pazzia.

Margherita, Margherita,

Margherita adesso è mia“.

Margherita è una delle canzoni più belle ed emozionanti dell’intera discografia italiana, una delle poche che è riuscita a sopravvivere allo scorrere del tempo.

Ecco il video di Margherita di Riccardo Cocciante:

Margherita di Riccardo Cocciante: il testo della canzone

Io non posso stare fermo

con le mani nelle mani

tante cose devo fare…

Continua per il testo integrale