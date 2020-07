Marco Bocci ha parlato della malattia che lo ha colpito nel 2018 e di come per fortuna si sia salvato in tempo anche grazie all’aiuto di Laura Chiatti.

Il 2018 è stato un anno terribile per Marco Bocci: a causa di un’infezione cerebrale scatenata dal virus dell’herpes, l’attore ha rischiato di perdere la memoria e l’uso della parola. “Avevo le difese immunitarie basse e l’herpes anziché spuntare sulle labbra, come di solito, è arrivato al cervello. Aveva preso la parte della memoria e della parola e rischiavo grosso. Per fortuna i medici mi hanno salvato in tempo”, ha raccontato l’attore a Domenica In, riprendendo l’argomento mesi dopo al Corriere della Sera.

Marco Bocci e la malattia: il racconto

E’ solo grazie a una serie di coincidenze fortuite e ovviamente alla prontezza dei medici che Marco Bocci si è salvato dalla terribile infezione virale che lo ha colpito nel 2018.

MARCO BOCCI

L’attore, compagno di Laura Chiatti, ha rivelato a Domenica In: “Brava Laura che mi ha rianimato in casa. Grazie ai medici la cui prontezza ha fatto sì che non avessi danni. Gli effetti dell’herpes sulle labbra sono una cosa, sul cervello un’altra.”

La terribile esperienza avrebbe dato modo all’attore di riflettere sul valore da dare alla vita, e per questo motivo ha specificato: “Viviamo tutti la nostra vita pensando di essere invincibili. La reazione che ha scatenato in me questa vicenda è stata quella di godermi ogni momento della vita, senza troppe elucubrazioni mentali”.

L’amore per Laura Chiatti

Marco Bocci e Laura Chiatti stanno insieme dal 2014, e insieme hanno avuto due figli: Pablo e Enea. I due hanno sempre dimostrato di essere più affiatati che mai, e nelle loro interviste non sono mancate reciproche dediche d’amore: “Una delle caratteristiche più belle di mia moglie? L’onestà”, ha detto Bocci a Il Messaggero, e ha aggiunto: “Lei ha le palle di dire quello che pensa, sempre e comunque.”