Marco Bocci e Laura Chiatti tornano a lavorare insieme nella serie Se fossi te e raccontano paure, timori e una riscoperta profonda del loro equilibrio di coppia.

Marco Bocci e Laura Chiatti tornano a far parlare non solo come coppia amatissima dello spettacolo, ma anche come duo artistico pronto a rimettersi in gioco insieme. Marito e moglie nella vita, genitori di Enea e Pablo, i due attori hanno scelto di condividere di nuovo il set dopo anni, affrontando una sfida che va ben oltre la semplice recitazione. Un’esperienza intensa, vissuta lontano da casa e dalla quotidianità, che ha messo alla prova equilibri personali e sentimentali, trasformandosi però in qualcosa di inatteso e profondo.

Una serie tra sentimenti, desideri e punti di vista ribaltati

Marco Bocci e Laura Chiatti sono i protagonisti della serie Se fossi te, in onda il 28 e 29 dicembre 2025 su Rai1. Una storia che ruota attorno ai sentimenti e ai buoni propositi, ambientata nel periodo natalizio, e che gioca con l’idea di desiderare di vivere la vita dell’altro.

A raccontarlo è lo stesso Marco Bocci, che a Nuovo Tv spiega: “I sentimenti e i buoni propositi sono al centro di questa storia dai risvolti originali. Il mio personaggio, Massimo Mancuso, e quello di Laura, Valentina Sangiorgi, alla vigilia delle feste di Natale formulano il desiderio di vivere la vita dell’altro. E, quando questo avviene, tutti e due cambiano il loro punto di vista”.

Le riprese si sono svolte in Friuli-Venezia Giulia, lontano da tutto, in una sorta di isolamento che ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più intensa. “È come se avessimo vissuto in una bolla per due mesi – racconta l’attore – e dopo il set ci ritrovavamo a fine giornata a parlare e ragionare ancora dei nostri personaggi, grazie a uno scambio continuo di esperienze”.

La rivelazione di Marco Bocci

È però nell’ultimo racconto di Marco Bocci che emerge il vero cuore di questa esperienza condivisa con Laura Chiatti. L’attore paragona il lavoro sul set a una vera e propria terapia di coppia: “Posso dire che, pur essendo sposati da undici anni, “nudi” come in questa serie, Laura e io non ci eravamo mai visti. Siamo diventati ancora più complici”.

Un percorso non privo di timori iniziali. Lavorare insieme, infatti, non è stata una decisione semplice. “All’inizio sì, avevamo paura di rompere gli equilibri della coppia, ma mi sono ricreduto”, ammette Bocci. Dopo La caccia, dove lui era regista, questa è la seconda collaborazione professionale tra i due: “È stato come conoscerci di nuovo e in modo diverso”.

Un’esperienza che ha lasciato un segno anche nella quotidianità familiare. Con l’arrivo del Natale, Bocci racconta un’immagine intima e condivisa: “In questo periodo ci si lascia per un po’ il mondo alle spalle e si guardano film accoccolati sul divano con i figli. È un momento speciale, pieno di gioia e di calore. Ed è quello che auguro di trascorrere a tutti”.