L’atleta rivela nel salotto di Verissimo che si sposerà il 17 settembre 2022 e svela in che rapporti è con il rivale Filippo Tortu

L’abbiamo da poco visto sul Red Carpet a Venezia in compagnia della sua bella Nicole: Marcel Jacobs, campione dei 100 a Tokyo, sarà uno tra gli ospiti che si metterà a nudo nel corso della prima puntata della stagione di Verissimo.

L’atleta ripercorrerà numerosi ambiti della sua vita: dalla doppia vittoria ai Giochi Olimpici, alle emozioni condivise con Gianmarco Tamberi, suo iconico punto di riferimento, dal rapporto col padre, al matrimonio con la compagna Nicole. Jacobs ci ha tenuto a porre un punto ai rumors che lo vogliono acerrimo rivale di Filippo Tortu: “È normale che ci sia una sana competizione sportiva. Filippo per me ha sempre rappresentato un grande stimolo, era il più veloce in Italia e riusciva sempre a battermi. È una rivalità positiva perché ci sprona a dare sempre di più. Ma se non fossimo stati un gruppo non avremmo vinto l’oro nella staffetta 4X100” ha dichiarato

Sul rapporto col padre, nonostante tanti anni di conflittualità, l’atleta confida di aver trovato il perdono: “Piano piano abbiamo iniziato a parlare e riallacciare i contatti. Adesso non c’è più il muro che c’era prima e parlo apertamente di lui. L’ho perdonato, penso che sia giusto dare più possibilità, soprattutto a chi ti ha messo al mondo” le sue parole. La maturità di un uomo che, da figlio, è diventato a sua volta padre: un padre maturo, ma consapevole dei suoi sbagli. Infatti, Jacobs ha avuto il suo primo figlio molto giovane e, in merito a ciò, ha affermato: “Con lui ho sempre avuto un buon rapporto, ma non gli ho dedicato tutto il tempo che meritava e questo mi fa male. Gli altri due sono dei terremoti e tutti e tre hanno doti fisiche pazzesche. Credo di essere un buon padre“.

Infine, in merito al rapporto con la sua Nicole, Jacobs ha affermato: “Abbiamo già scelto la data, il 17 settembre 2022 che è il compleanno di Nicole, anche se non le ho ancora fatto la proposta”.