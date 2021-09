Il nuovo aggiornamento di Instagram ha sostituito lo swipe up con i link sticker: molto volti noti, tra cui Clio Make-up, non hanno apprezzato la scelta.

E’ dal 2 settembre che è stato attivato un aggiornamento per Instagram Stories che ha previsto la sostituzione del famoso swipe up con dei link sticker. Ma procediamo con ordine:

Lo swipe up era una funzione che permetteva agli utenti di aggiungere un link alle proprie Stories per permettere a chi le guardasse o vi capitasse sopra di accedere semplicemente scorrendo con il dito sullo schermo dal basso verso l’alto. Al suo posto, dunque, questi nuovi link sticker che, come si evince dal nome, sono appunto degli sticker che permettono agli utenti di accedere ad un link soltanto cliccandoci sopra. La differenza tra le due funzioni è che con questo nuovo metodo gli utenti possono interagire con la Storia in cui è presente lo sticker, inviando reazioni o messaggi di risposta.

Si sa che i cambiamenti spesso scombussolano: per questo motivo, molti vip e personaggi noti, chi in modo più ironico, chi con minore leggerezza, hanno espresso il malcontento nei confronti del social per l’introduzione di questa nuova funzione. Tra loro, anche la dolcissima Clio Make-up che, intenta a truccarsi, ha cercato maldestramente di approcciarsi alla novità.

L’abile make-up artist, infatti, non si è mostrata del tutto convinta del nuovo aggiornamento di Instagram, auspicando ad un rapido miglioramento e una maggiore personalizzazione della funzionalità.

E voi che pensate del nuovo aggiornamento?