La campionessa del nuoto dichiara a Verissimo che, dopo aver concluso in bellezza la sua carriera nello sport, è finalmente pronta a coronare un sogno: diventare mamma.

L’abbiamo conosciuta come promessa del nuoto ed, effettivamente, ha portato avanti un’eccelsa carriera nel mondo dello sport: parliamo dell’atleta Federica Pellegrini che, in tanti anni da sportiva, ha regalato all’Italia infiniti podi e gioie.

Dopo aver scritto una parte di storia del nuoto agonistico italiano, Federica Pellegrini ha deciso di chiudere il suo brillante percorso da atleta per dar spazio a nuove esigenze e desideri che, a causa del rigido regime che il mondo dello sport impone per raggiungere determinati risultati, ha dovuto da sempre mettere da parte: primo tra tutti, quello di diventare madre.

“Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita. E non è una cosa di cui ho paura . I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva” ha dichiarato la Pellegrini a Verissimo. Dunque la ormai ex nuotatrice ha chiuso la sua carriera in occasione delle ultime Olimpiadi, dove tuttavia, già era consapevole che fosse arrivato per lei il momento di “voltare pagina”, lasciando spazio a progetti che, fino a qualche tempo fa, non erano neanche programmabili.

La Pellegrini, inoltre, ha da poco ufficializzato la relazione col suo compagno Matteo Giunta, suo grande sostenitore nello sport e nella vita, non ha nascondendo tutto il sostegno e l’amore che le ha dato nel corso del tempo: “Ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa” ha dichiarato. Dunque, anche un futuro padre perfetto per un eventuale figlio: “Adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”.

