Il Presidente americano fa un’incredibile gaffe col primo ministro australiano Scott Morrison: il video scatena l’ironia del web e diventa virale.

E’ in occasione della conferenza stampa di presentazione della partnership con Gran Bretagna e Australia sulla sicurezza che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è reso protagonista di uno spiacevole inconveniente che, tuttavia, si è trasformato presto in una divertente gaffe agli occhi di tutto il web.

Il presidente, dopo aver ricevuto la parola da Boris Johnson, è partito con i ringraziamenti: passato in rassegna il primo ministro inglese e arrivato il turno di Scott Morrison, primo ministro australiano, Biden ha mostrato un tangibile velo di esitazione e ha esordito semplicemente con: ” ...E ringrazio quel tizio in basso. Grazie mille amico”.

Ebbene sì, il presidente aveva temporaneamente dimenticato il nome di Morrison, il quale ha chiuso in fretta quella dinamica imbarazzante con un tattico pollice in su, in segno di okay. Tuttavia, Biden ha cercato di porre rimedio alla gaffe e, probabilmente con l’ausilio di un suggeritore in cuffia, ha dichiarato: ” “Sono onorato oggi di essere affiancato da due dei più stretti alleati, Australia e Regno Unito, per avviare una nuova fase della cooperazione trilaterale per la sicurezza tra i nostri paesi. Come hanno detto il primo ministro Morrison e il primo ministro Johnson, voglio ringraziarvi per questa partnership …”.

Nobile come tentativo, tuttavia, il tutto era già in giro per il web e ha scatenato in breve tempo l’ironia di molti! Che ne pensate?