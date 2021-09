Katia Ricciarelli accusata di body shaming: ecco cosa è accaduto al Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli ha nuovamente offeso in diretta tv, dopo aver chiamato “paralitiche” le principesse etiopi ha fatto del body shaming nella Casa del Grande Fratello Vip. I follower del programma avevano già avuto modo di criticare l’artista veneta dopo la reazione eccessiva per uno scherzo di Raffaella Fico e Sorge Soleil agli altri inquilini di questa stagione del reality.

Attualmente i fan vorrebbero che Katia Ricciarelli venisse eliminata dalla Casa, a causa degli ultimi accadimenti avvenuti all’interno, che l’hanno portata ad essere mal vista da la maggior parte degli spettatori. Oltre a lei c’è anche Amedeo Goria, il quale è stato preso di mira dagli utenti del web in modo abbastanza pressante, essendo stato accusato di “aver allungato le mani” ad Ainette Stephens.

Katia Ricciarelli è stata accusata di aver dato della “grassa” a Jessica, una delle tre sorelle etiopi, trovando la complicità di una delle tre, che avrà riso per non essere sgarbata, secondo quanto riportato da blogtivvu.com. Ora al Grande Fratello Vip vi è molta confusione per tutto quanto accaduto, con le puntate che rischiano di essere l’una più incandescenti dell’altra. Voi che cosa ne pensate, il GF avrebbe dovuto sanzionare la Vip?