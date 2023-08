La conduttrice Mara Venier ha deciso di replicare personalmente contro un hater che l’ha presa di mira sui social.

In queste ore un leone da tastiera ha preso di mira la conduttrice Mara Venier e l’ha esortata a ritirarsi quanto prima dal mondo della tv.

“Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l’inverno con lui? È ora che ti ritiri”, ha scritto tra i commenti a una foto in cui la conduttrice è ritratta insieme a suo marito Nicola Carraro. La padrona di casa di Domenica In ha risposto per rime scrivendo: “Senti Fatina cara… Perché non ti fai i ca**i tuoi… Fata turchina de sto ca**o!”.

Mara Venier replica agli haters: le sue parole

Mara Venier ha deciso di replicare personalmente contro gli haters che l’hanno presa di mira sui social e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno dimostrato il loro affetto e il loro sostegno. In passato la conduttrice ha più volte ventilato l’ipotesi di lasciare Domenica In e in tanti si chiedono se prima o poi prenderà davvero la decisione di dire addio al programma salutando il suo affezionato pubblico da casa.