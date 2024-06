Momento di forte emozione e anche qualche sassolino da togliersi per Mara Venier, giunta all’ultima puntata della stagione di Domenica In.

Ha chiuso al meglio un’altra edizione di Domenica In su Rai1 che, per sua stessa ammissione, è stata la “peggiore” e la “più difficile”. Stiamo parlando, naturalmente, di Mara Venier che nel corso dell’ultima puntata della trasmissione, e in precedenza in una lunga intervista, ha voluto sottolineare l’annata complessa vissuta, dal punto di vista lavorativo e umano.

Mara Venier, le difficoltà a Domenica In: la confessione

Mara Venier

Prima di chiudere la stagione di Domenica In davanti al proprio pubblico di Rai1, la Zia della Tv ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero nella quale si è voluta togliere qualche sassolino. Facendo un bilancio dell’annata del programma, la Venier ha detto: “Difficilissima, la peggiore di tutte quelle fatte fin qui”, ha ammesso.

In questo senso, un ruolo importante lo ha giocato il comunicato letto in diretta il giorno dopo la finale di Sanremo: “Sì. Ci sono rimasta molto male, ne ho sofferto tantissimo. Pensi che dopo Sanremo volevo andare a EuroDisney, a Parigi, con mio nipote e mia nuora. Avevo già prenotato tutto e all’ufficio stampa avevo solo chiesto i pass per saltare le file chilometriche, ma prima di partire mi hanno chiamato per dirmi che me li avrebbero dati ma non dovevo pubblicare sul mio profilo Instagram nostre foto scattate nel parco… È la cosa che mi ha ferita di più, infatti alla fine abbiamo rinunciato e siamo andati all’Acquario di Genova, che consiglio a tutti perché è un posto magico. Meglio così”.

Le lacrime e il saluto

Ad ogni modo, con grande professionalità, la brava Mara ha portato a termine in grande stile anche l’ultima puntata di questa stagione di Domenica In e non sono mancati i momenti di forte emozione. Prima un filmato con le fasi più belle dell’annata, poi anche una torta: “Siete dei disgraziati”, ha detto quasi in lacrime la presentatrice.

Poi: “Voglio ringraziare tutti, da quando ho iniziato 30 anni fa”, ha proseguito. E accanto ad Angelo Mellone, responsabile del Day Time della Rai: “Lui come Roberto Sergio mi sono stati vicini nel momento più difficile. È stata un’edizione bellissima ma la più difficile“, ha detto sciogliendosi nella commozione e ricevendo un forte abbraccio dall’uomo.

Angelo Mellone, ( Direttore del Daytime Rai) nel ringraziare tutte le trasmissioni del daytime dice : " ….e poi signori c'è la Regina della televisione " #DomenicaIn @AngeloMellone #MaraVenier pic.twitter.com/IWF1KQ2WR3 — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) June 2, 2024

L’addio al programma

Nel corso della puntata del Tg1 Mattina Estate di lunedì 3 giugno, poi, la stessa Mara ha dato un particolare annuncio spiegando che la prossima edizione del programma sarà l’ultima che la vedrà alla conduzione: “Vorrei che la prossima ‘Domenica In’ sia all’insegna della condivisione. Sicuramente sarà il mio ultimo anno. Non è che posso arrivare con il bastone. Lo dico sempre ma questa volta sarà così”.