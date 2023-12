Manuele Mameli, make up artist e grande amico di Chiara Ferragni, ha preso le difese dell’influencer dopo le parole di Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo hanno definito Chiara Ferragni come il “simbolo del degrado attuale” e contro di loro si è espresso Manuele Mameli, make up artist e grande amico dell’influencer, che ha tuonato via Threads:

“Pio e Amedeo che parlano di degrado culturale? Ma è uno scherzo?”. Sui social in tanti si sono schierati dalla sua parte, prendendo le difese dell’influencer che da giorni – dopo esser stata travolta dallo scandalo dei Pandori Balocco – si è chiusa nel più totale silenzio.

Manuele Mameli contro Pio e Amedeo

Manuele Mameli, storico ed intimo amico di Chiara Ferragni, è intervenuto via social in difesa dell’imprenditrice digitale che, in queste ore, è stata bersagliata anche da Pio e Amedeo per lo scandalo della “falsa beneficenza”. Sui social intanto l’influencer e la sua famiglia continuano a mantenere il massimo riserbo e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se lei tornerà a rompere il silenzio attraverso i suoi canali ufficiali.

Dopo lo scoppio dello scandalo l’influencer ha deciso di postare un video di scuse ma, nelle ultime ore, anch’esso è finito nel mirino degli haters che l’hanno accusata di averlo “costruito a regola d’arte” al solo fine di placare l’ondata d’odio nei suoi confronti. La finanza intanto starebbe svolgendo nuove indagini anche sulle uova di pasqua “griffate” dell’influencer, e in tanti si chiedono quali saranno gli ulteriori sviluppi in merito alla questione.