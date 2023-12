Mistero al Grande Fratello dopo il momentaneo abbandono del Grande Fratello da parte di Beatrice Luzzi. Ecco cosa è successo.

I fan di Beatrice Luzzi sono rimasti allarmati nelle scorse ore quando il Grande Fratello aveva annunciato il momentaneo abbandono del reality da parte della concorrente. In tanti si sono domandati cosa fosse successo dato che la motivazione data è risultata essere molto generica, ovvero “motivi personali”. Ora, un collaboratore ha provato a fare chiarezza alimentando, però, ulteriori rumors.

Beatrice Luzzi via dal Grande Fratello: parla il collaboratore

Beatrice Luzzi

Cosa è successo a Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello da portarla a lasciare, momentaneamente, il programma? Al momento non è dato saperlo ma qualcosa si è mosso nell’ottica di provare a dare qualche spiegazione.

“Ho parlato con loro in confessionale. Mi hanno detto di pensare come ci fosse una persona in meno, anche per la coreografia. Dobbiamo fare tutto pensando che lei non c’è. Anche il balletto va rifatto perché lei non ci sarà”. Sono state queste le parole che Letizia Petris ha riportato al resto del gruppo del GF, evidentemente, dopo aver parlato con gli autori del programma in confessionale in vista delle prossime ore della trasmissione.

Qualche notizia in più, però, sembra essere arrivata da un collaboratore dello staff dell’attrice su X. Come riportato da diversi media, infatti, l’uomo avrebbe detto: “Per il momento si trova chiusa in un albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno. Siamo altamente fiduciosi che possa rientrare al Grande Fratello, ma non sappiamo quando”.

Al momento, quindi, ancora non è stato esattamente spiegato cosa sia accaduto ma sembra possibile che nelle prossime ore la donna possa fare il ritorno nella Casa più spiata d’Italia.

