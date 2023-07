Va a gonfie vele la storia d’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei. I due sono in vacanza con i figli dell’ex Miss. Le foto.

That’s amore! Sembra proprio esserci un bellissimo rapporto tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei. La coppia, ormai, non si nasconde più da tempo e, anzi, ha deciso di fare le cose ancora più sul serio. La conferma è arrivata da una recente vacanza in formato famiglia che ha visto protagonisti anche i figli dell’ex Miss, partiti con i due adulti per stare tutti insieme.

La vacanza di Manila Nazzaro con i figli e Stefano Oradei

Manila Nazzaro

Sebbene la Nazzaro sia ancora molto chiacchierata a causa della precedente relazione conclusasi in modo turbolento con Lorenzo Amoruso, pare proprio che la donna sia sia messa alla spalle quella storia e anche le polemiche.

Infatti, prima da Lignano Sabbiadoro e poi da Alberobello, l’ex Miss ha condiviso diverse foto in compagnia di Oradei e, come detto, anche dei figli avuti dalla relazione conclusa da anni con Francesco Cozza.

La donna e il ballerino sono felicissimi insieme e non si nascondono decisamente più, neppure ai figli di lei. La bella Manila ha confermato l’ottimo rapporto vissuto anche durante questa recente vacanza regalando foto insieme e una dedica che lascia poco spazio ad interpretazioni: “La mia terra,il mio sole, il mio mare e i miei amori”.

Al netto di qualche utente che ancora pensa alla sua precedente storia con Amoruso, la donna si gode questa vacanza formato famiglia e il nuovo amore. Questa volta, speriamo sia quello giusto.

Di seguito anche i post Instagram dell’ex Miss con le foto delle vacanze con la famiglia al completo e anche i diversi commenti ricevute, alcuni belli ma anche altri negativi: