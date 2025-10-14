Mangiare pasta a cena fa ingrassare: la verità sulla dieta che nessuno ti ha mai detto

Mangiare la pasta a cena fa ingrassare oppure si tratta della solita e vecchia leggenda metropolitana? Gli esperti non hanno alcun dubbio.

Siamo cresciuti tutti, chi più e chi meno, con una convinzione: mangiare pasta a cena fa ingrassare. Si tratta di una credenza che fonda su solidi fondamenti scientifici oppure è l’ennesima leggenda metropolitana che si trasmette di generazione in generazione? Forse, è il caso di sfatare un mito.

Mangiare la pasta a cena fa ingrassare?

Gran parte della popolazione italiana ha un menù giornaliero standard: pasta a pranzo e carne o pesce la sera. In entrambi i pasti può esserci una verdura come contorno, ma in linea di massima questo è il regime alimentare più gettonato. Non solo, c’è anche una convinzione che aleggia un po’ in tutte le cucine nostrane: a cena non si può mangiare un bel piatto di spaghetti perché fa ingrassare. Ma, è davvero questa la realtà?

Forse è giunto il momento di sfatare un mito, anzi due: la pasta non fa aumentare di peso, anzi è saziante, e si può consumare anche a cena. A far impennare l’ago della bilancia e a creare tante altre problematiche come il colesterolo alto è il condimento. A dirlo sono dietologi, nutrizionisti e quanti si occupano di alimentazione. Non solo, aggiungono che spaghetti, mezze maniche & Co. sono capaci di apportare tanti benefici all’intero organismo.

I benefici della pasta a cena

A patto che venga consumata nelle giuste quantità – 60/80 grammi – e con un condimento sano, la pasta a cena si può tranquillamente mangiare. Non solo, apporta anche diversi benefici. Oltre a essere saziante, soprattutto nella varietà integrale e non abbinata a pane o frutta, è anche digeribile, cosa che, in vista del riposo notturno, è fondamentale.

Inoltre, la pasta è in grado di combattere lo stress ed è in grado di conciliare il sonno, in quanto favorisce la produzione di melatonina. Dulcis in fundo, aiuta a tenere alto l’umore, in quanto ha un gusto che soddisfa il palato.