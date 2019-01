L’amicizia è parte fondamentale della vita di tutti noi e, secondo la scienza, mangiare con gli amici almeno una volta a settimana fa bene alla salute. Ecco cosa è stato scoperto!

Trovare dei veri amici non è poi così semplice, perché in giro, purtroppo, è pieno di persone false e maligne. Proprio per questo, se al nostro fianco abbiamo dei veri amici non dobbiamo assolutamente farceli scappare. Un’amica c’è sempre nei momenti del bisogno, sa farti ridere ed è sempre pronta ad accoglierti a braccia aperte. Trascorrere del tempo con gli amici è davvero importante e lo conferma uno studio pubblicato su Obesity Research & Clinical Practice dove gli studiosi hanno rivelato che passare del tempo in loro compagnia fa bene alla salute.

Ma non è l’unica cosa che hanno scoperto… anche mangiare con gli amici nasconde un particolare importante. Scopriamo di più!

Passare il tempo con gli amici fa bene alla salute

Secondo questa ricerca, mangiare con gli amici almeno una volta a settimana diminuisce il rischio di aumentare di peso. In poche parole, i ricercatori hanno appurato che mangiare da soli aumenta il rischio di ingrassare e sentirsi di malumore; cosa che non succede se, invece, ci si trova in compagnia degli amici più cari. Quindi, oltre a dover passare del tempo con gli amici minimo una volta a settimana attorno ad un tavolo, è importante anche dedicarsi a loro come di dovere per poter essere più felici.

Non è il primo studio che conferma un fatto del genere: in passato, anche la Northwestern University ha pubblicato una ricerca in cui gli studiosi dichiaravano di aver scoperto che l’amicizia è un toccasana per l’umore. Infatti, secondo la scienza, migliorerebbe la memoria e rallenterebbe il processo di invecchiamento cellulare. Quindi, è proprio vero che chi trova un amico trova un tesoro… e lo conferma la nostra salute!

