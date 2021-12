La casa di Mamma ho perso l’aereo, ovvero l’iconica abitazione di Kevin, è in affitto: gli ospiti, al loro arrivo, avranno una bella sorpresa.

Mamma ho perso l’aereo, uno dei film più visti di sempre, è un vero e proprio cult. I fan di Kevin e della sua strana famiglia saranno contenti di sapere che l’iconica casa bianca, la stessa che il protagonista ha difeso strenuamente dai ladri, è in affitto. Non solo, quanti decideranno di prenotare un soggiorno, riceveranno anche una bellissima sorpresa al loro arrivo.

Mamma ho perso l’aereo: la casa di Kevin è in affitto

Film tipico delle vacanze di Natale, ma campione di ascolti anche negli altri periodi dell’anno, Mamma ho perso l’aereo è una delle pellicole più viste di sempre. Con protagonista un Macaulay Culkin di soli 10 anni, racconta un piccolo qui pro quo delle vacanze natalizie della famiglia McCallister: tutti partono dimenticando a casa Kevin, che dovrà badare a se stesso e all’abitazione fino al loro ritorno.

In occasione del sequel di Mamma ho perso l’aereo, in uscita su Disney+, i fan saranno ben contenti di sapere che la casa di Kevin, situata a Chicago, è in affitto. Tramite Airbnb, i seguaci dei McCallister potranno prenotare una notte e trascorrere una vera e propria avventura da film. Si potranno rivivere molte scene della pellicola – dallo spruzzarsi il dopobarba in bagno e urlare davanti allo specchio al cucinare al microonde Macaroni & Cheese – e ci sarà perfino una tarantola vera. Ad invitare i fan ad affittare la dimora è stato Buzz McCallister, fratello maggiore di Kevin:

“Potreste ricordarmi come un personaggio non particolarmente simpatico, ma ora sono cresciuto e sono felice di condividere con voi la casa della mia famiglia – e anche la mia pizza! – durante le vacanze di Natale. Ma mi raccomando, non fate scappare la mia tarantola Axl questa volta!“.

Sarà proprio Buzz ad accogliere quanti riusciranno a prenotare il soggiorno presso la casa di Mamma ho perso l’aereo.

Come affittare la casa di Mamma ho perso l’aereo

Dopo aver dato la buona notizia sull’affitto della casa di Kevin McCallister, arriviamo alla brutta novella: soltanto quattro fortunati potranno avere la possibilità di prenotare il soggiorno. Questo sarà disponibile solo per la notte del 12 dicembre e per un massimo di quattro persone. Il prezzo simbolico da sborsare è pari a 25 dollari più le tasse e le prenotazioni apriranno il 7 dicembre sul sito di Airbnb.

