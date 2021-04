Per rilanciare il turismo post Covid ecco l’iniziativa di Malta: offrire un bonus di 200 euro a chi prenoterà prima.

Ripartono le iniziative nel settore del turismo con numerosi vantaggi e promozioni al fine di risollevare quello che è stato, sicuramente, fra i settori più colpiti con l’avvento della pandemia. Con il blocco degli spostamenti e le atre limitazioni governative, viaggiare è diventato un vero lusso di pochi ma ecco l’iniziativa lanciata da Malta per i primi turisti che decideranno di soggiornare nel famoso arcipelago al centro del Mar Mediterraneo, ubicato fra la Sicilia e la costa del Nordafrica.

Viaggi a Malta post Covid: bonus fino 200 euro

A chi potrà già prendersi una vacanza dal primo di giugno e sceglierà come meta proprio Malta, verrà offerto un bonus dal governo e dagli hotel. Nello specifico sono stati stanziati 3,5 milioni di euro finalizzati al sostegno del settore del turismo e questo incentivo verrà dato solamente ai primi 35mila turisti e fino ad un massimo di duecento euro, che potrà variare a seconda del livello dell’hotel che si sceglierà.

La Valletta, Malta

Ai turisti che sceglieranno di soggiornare a Malta in una struttura (che abbia aderito al progetto) a cinque stelle, avranno diritto a 100 euro, che diminuiranno a 75 euro per un albergo a quattro stelle e a 50 euro se si opterà per una soluzione invece, a tre stelle. Alle strutture sarà poi consentito raddoppiare l’importo di tasca propria raggiungendo così le somme: 200 euro per un cinque stelle, 150 euro per quattro stelle e 100 per un tre stelle. Inoltre chi opterà per le proprie vacanze l’isola di Gozo potrà godere di un ulteriore 10% in più.

Condizioni del bonus viaggi di Malta

L’offerta in questione ha però due condizioni: la prima è che bisogna pernottare per un minimo di tre notti e la seconda riguarda la forma di prenotazione. Per usufruire del bonus infatti, bisognerà prenotare soltanto direttamente presso la struttura.