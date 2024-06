Simpatia infinita per Cristiano Malgioglio che in radio si è divertito a rivelare alcuni dettagli molto privati sul suo aspetto fisico e non solo.

Apprezzato per la sua spontaneità e il suo carisma, Cristiano Malgioglio ha dato vita ad un vero e proprio show durante l’ospitata a Radio Deejay nel corso di Deejay chiama Italia con Linus e Nicola Savino. Il noto paroliere ha raccontato di aver fatto ricorso ad alcuni ritocchini e ha anche confessato un particolare sulla sua esperienza alla guida…

Malgioglio senza occhiali: il risultato della blefaroplastica

Cristiano Malgioglio

Facendosi trasportare dalla simpatia e dall’ironia dei conduttori di Radio Deejay, Malgioglio ha scherzato sul fatto che portasse gli occhiali: “Certo, non potevo andare come una ragazza qualsiasi. Devo mantenermi molto con l’immagine. Ma sì, ma io me li tolgo. Non c’è nessun problema. Molti dicono che io abbia fatto la blefaro (blefaroplastica ndr). Invece non ho fatto la blefaro, mi sono fatta la blefaro. Mi è costata tanto, potevo comprarmi un garage“, ha aggiunto il paroliere scatenando le risate dei presenti e, sicuramente, anche degli ascoltatori radiofonici. Poi, con grande orgoglio, eccolo mostrarsi a favore di telecamera per dar vita ad una gag poi pubblicata anche su Instagram dal profilo ufficiale della radio.

“Ho investito una pecora”

Nel corso della puntata, il paroliere è stato protagonista anche di un altro siparietto che riguarda il suo rapporto con la guida: “Guarda, io la guidavo la macchina, stavo prendendo la patente però poi ho investito una pecora”, ha detto. Malgioglio ha poi spiegato tra l’incredulità di Linus e Savino: “Ti giuro, è vero. È scappata nella campagna giù in Sicilia. Vicino a Ramacca. Da allora ho il terrore. Praticamente non ho mai guidato. Soltanto la bicicletta”. Insomma, un vero e proprio show per il simpaticissimo paroliere che continua ad essere molto amato e apprezzato dal pubblico anche per questo suo modo di essere assolutamente diretto e sincero.