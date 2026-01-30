Luna Piena della Neve 2026: quando e a che ora alzare gli occhi al cielo

Sperando che il tempo sia bello, la Luna della Neve 2026 regalerà uno spettacolo meraviglioso: ecco quando e a che ora guardare il cielo.

Condizioni metereologiche permettendo, il mese di febbraio 2026 ci regalerà una luna piena meravigliosa, quella “della Neve”, così ribattezzata dai nativi americani per un motivo ben preciso. Scopriamo la data e qual è l’orario migliore per godersi lo spettacolo.

Occhi al cielo per la Luna della Neve 2026

Con il nuovo anno, tornano gli appuntamenti con gli eventi più amati dagli astronomi e dai semplici appassionati. Senza ombra di dubbio, la Luna della Neve 2026 è uno degli spettacoli più attesi. Tralasciando l’ansia che la luna piena scatena in alcune persone, la Snow Moon è, già dal nome, molto affascinante. E’ stata ribattezzata così dai nativi americani visto che il mese in cui si verifica, febbraio, era il più nevoso di tutto l’anno e loro erano costretti a stringersi l’uno accanto all’altro, davanti al fuoco, per scaldarsi.

Oggi, anche se le nevicate non sono più quelle di un tempo, la Luna della Neve continua a essere chiamata in questo modo. D’altronde, febbraio è uno dei mesi più freddi dell’anno, per cui il nome è comunque perfetto. Ovviamente, verificandosi in inverno, non è detto che il cielo sia sereno, per cui bisogna incrociare le dita e sperare che le condizioni meteo siano favorevoli.

Sperando che le nubi non facciano capolino, la Snow Moon 2026 si mostrerà in tutta la sua bellezza domenica 1 febbraio.

Luna della Neve 2026: l’orario migliore

La Luna della Neve 2026 inizierà a rendersi visibile già dopo il tramonto, ma il momento clou, quello in cui si mostrerà in tutto il suo splendore è alle 23:09, ora italiana. Ovviamente, si potrà ammirare tutta la notte, ma il massimo della grandezza e della luminosità si avrà proprio intorno alle 23.