Avete l’ansia quando c’è la Luna piena? La scienza spiega perché accade

L’ansia da Luna piena esiste davvero oppure si tratta di un altro mito tramandato di generazione in generazione? La scienza svela la verità.

Le vecchie generazioni, all’incirca fino ai Millennials, sono cresciute con racconti popolari quasi sempre ambientati nelle notti di Luna piena. Spesso c’erano anche i licantropi o le streghe, ma questa è un’altra faccenda. Concentrandoci sul satellite e sul suo presunto legame con l’ansia, è davvero possibile o si tratta di un’altra leggenda metropolitana?

Ansia da Luna piena: mito o realtà?

Un tempo, nelle notti di Luna piena, specialmente di martedì e di venerdì, era vietato uscire dopo il tramonto se non si volevano fare brutti incontri. Oggi il satellite continua ad affascinare, ma possiamo tranquillamente dire che i racconti popolari non fanno più breccia nel cuore delle persone. Al contrario, continuano a generare una certa curiosità le possibili influenze che ha sul corpo e sulla mente degli esseri umani. Tra i diversi effetti, sembra che uno sia legato all’ansia.

Possibile che la Luna piena sia in grado di influire negativamente sugli stati ansiosi nelle persone? Al momento, non ci sono evidenze scientifiche sufficienti a stabilire un nesso tra la pienezza del satellite e il peggioramento di ansia, umore o altri disturbi della psiche. Tuttavia, c’è una spiegazione per quasi tutti i ‘sintomi‘.

Per quanto riguarda l’insonnia o altri disturbi del sonno, secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Sleep Research, nelle notti vicine alla Luna piena le persone tendono a dormire meno e a posticipare l’ora in cui si gettano tra le braccia di Morfeo. La ‘colpa’, però, non è dell’ansia, ma della luce intensa del satellite che va a interferire con la produzione di melatonina. Di conseguenza, i ritmi circadiani vengono alterati e si scatenano una serie di altre problematiche, in primis stati ansiosi e stress.

Il ruolo delle convinzioni psicologiche

Anche se non esiste l’ansia da Luna piena, non possiamo nascondere che l’una possa essere influenzata di riflesso dall’altra. Oltre a questo, però, c’è un altro ‘dato ‘protagonista’ che vale la pena citare: le convinzioni psicologiche.

In altre parole, sapendo che la pienezza del satellite potrebbe scatenare qualche disturbo, si potrebbero percepire un peggioramento di sintomi già esistenti. In sostanza, è la suggestione ad avere le redini del gioco. Situazioni di questo tipo, in soggetti che soffrono di ansia generalizzata o disturbi dell’umore possono amplificare sia i sintomi che le preoccupazioni irrazionali.