Luna piena del Castoro 2024: ecco quando puntare gli occhi al cielo

Gli appassionati di astronomia e non sono già pronti per la Luna piena del Castoro 2024: ecco quando bisogna alzare gli occhi al cielo.

C’è grande attesa per la Luna piena del Castoro 2024, a cui si potrà assistere nel mese di novembre. L’evento sarà ben visibile a occhio nudo e non in una giornata soltanto. Vediamo quando sarà il momento migliore per godere pienamente di questo meraviglioso spettacolo della natura.

Luna piena del Castoro 2024: occhi al cielo a novembre

La Luna piena di novembre, definita del Castoro, ci delizierà con la sua ‘presenza’ anche nel 2024. Si chiama così perché, secondo la tradizione delle tribù dei Nativi Americani, è in questo mese che i castori riempiono le rive dei fiumi e costruiscono i loro rifugi per l’inverno. Probabilmente, sulla scelta della denominazione hanno influito anche i cacciatori, che un tempo – speriamo – piazzavano le trappole in questo periodo, proprio per catturare questi simpatici animaletti e trasformarli in pelliccia.

La Luna piena del Castoro sorge dietro al Gran Sasso d’Italia e si potrà osservare nei giorni a cavallo di venerdì 15 novembre 2024. In questo momento, la Luna sarà nella costellazione del Toro e potrebbe manifestarsi insieme all’ammasso stellare delle Pleiadi.

Qual è il momento migliore per la Luna piena di novembre?

Anche se la Luna del Castoro 2024 si potrà osservare nei giorni intorno alla data del 15 novembre, c’è una giornata che garantisce uno spettacolo migliore. Questa Superluna, l’ultima dell’anno, vede il nostro satellite ad una distanza di 361,873 km dalla Terra, quindi apparirà più grande di circa il 9/10%.

Gli appassionati di eventi astronomici, per godere al massimo della Luna piena, dovranno alzare gli occhi al cielo venerdì 15 novembre 2024 alle ore 22:28. Ovviamente, anche negli altri giorni ci sarà una buona osservazione, ma non esplosiva come quella del momento clou.