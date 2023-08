Lucilla Masucci de La Vita in Diretta è convolata a nozze. Alla cerimonia hanno preso parte anche alcuni colleghi del mondo dello spettacolo.

A Marechiaro, sul Golfo di Napoli, si è svolto il romantico matrimonio di Lucilla Masucci, inviata de La Vita in Diretta, con lo storico compagno Andrea. Alla festa hanno preso parte i parenti e gli amici della coppia e ovviamente erano presenti anche alcuni colleghi del volto tv, come il conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano (che ha pubblicato alcune foto dell’evento).

Lucilla Masucci si è sposata: i dettagli sulla cerimonia

Accompagnata da suo papà all’altare, Lucilla Masucci è convolata a nozze con il marito Andrea e ha festeggiato in compagnia di amici e parenti il suo girono più importante. Alcune foto della cerimonia sono state condivise dal conduttore e amico della Masucci Alberto Matano, che a seguire si è mostrato mentre passeggiava sul lungomare di Napoli e gustava un’autentica pizza napoletana.

Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni all’inviata per il giorno più importante e non vedono l’ora di saperne di più sul suo matrimonio e sulla sua vita accanto al marito (con cui ha sempre cercato di proteggere la sua privacy).