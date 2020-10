Luciana Littizzetto dovrà operarsi nuovamente al ginocchio, dopo l’intervento alla rotula dello scorso dicembre. Ecco cosa è successo.

Protagonista di Che tempo che fa, al fianco di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto continua a fare i conti con le conseguenze dell’incidente avuto circa un anno fa. Come dichiarato di recente dalla stessa comica nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni, infatti, dovrà rioperarsi al ginocchio. L’intervento, molto probabilmente, sarà effettuato durante il periodo delle vacanze di Natale. “Mi sono sbriciolata la rotula come un wafer“, ha affermato la Littizzetto.

Luciana Littizzetto, nuova operazione al ginocchio

L’attrice e comica torinese, Luciana Littizzetto, ha di recente rivelato di non essersi ancora ripresa dai postumi dell’incidente avuto circa un anno fa. La donna, infatti, come dichiarato da lei stesso su Instagram, si era rotta rotula e polso dopo essere caduta per strada. Sottoposta ad un primo intervento, fra qualche messe potrebbe essere nuovamente operata.

“A occhio nudo sembra che cammini bene, ma non sono scioltissima. Dovrò rioperarmi perché dopo che mi sono sbriciolata la rotula come un wafer, mi hanno messo dentro il ginocchio una specie di rete, tecnicamente si chiamano fili di Kirschner, e vanno tolti”. Ha poi aggiunto: “Vediamo, forse durante le vacanze di Natale lo farò. Ma intanto ne siamo venuti a capo”.

Fazio Fabio, a Luciana Littizzetto parole di ringraziamento

Vittima di una brutta caduta in seguito alla quale ha riportato la frattura del polso e della rotula, Luciana Littizzetto ha dovuto subire, lo scorso dicembre, un’operazione chirurgica. In seguito all’intervento, quindi, non si è potuta muovere per diversi mesi, ma nonostante ciò ha continuato a tenere compagnia nel corso della trasmissione Che tempo che fa.

Ovviamente non era presente in studio, bensì è intervenuta in collegamento, direttamente dalla dalla propria casa. A tal proposito Luciana Littizzetto ha voluto ringraziare Fabio Fazio per l’opportunità a lei concessa. Non a caso ha affermato: “Lo ringrazio perché nei mesi in cui ero bloccata a casa, sulla sedie a rotelle, lui poteva scegliere di far lavorare qualcun altro al posto mio. Invece no. E il lavoro è stato una cura”.