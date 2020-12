Dopo la bufera da cui è stata travolta per il commento allo scatto osé di Wanda Nara, Luciana Littizzetto ha deciso di replicare in diretta tv.

Una battuta di Luciana Littizzetto su uno scatto osé di Wanda Nara a cavallo ha scatenato una bufera in rete, e la manager di Icardi ha minacciato di ricorrere alle vie legali contro l’attrice comica. La Littizzetto ha replicato a Che Tempo Che Fa elogiando le donne capaci di ridere di loro stesse e elencando tra loro anche numerose showgirl e conduttrici tv:

“Se una donna fa una battuta discutibile sulla foto discutibile di una donna è perché c’è libertà di parlarne, se si pubblica una foto, si ha anche il diritto di commentarla. Siano benedette le donne come Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Barbara D’Urso, Filippa Lagherback che sanno ridere di sé stesse. Ridere è una salvezza, una delle poche cose che ci ha salvato in questo periodo“, ha affermato l’attrice comica.

Luciana Littizzetto Wanda Nara

Luciana Littizzetto: la replica a Wanda Nara

Luciana Littizzetto è stata travolta da una valanga di critiche per una battuta fatta a Che Tempo Che Fa in merito a uno scatto osé di Wanda Nara, nella foto ritratta senza veli a cavallo.

Mentre la moglie e manager di Icardi avrebbe affermato via social di voler ricorrere alle vie legali, l’attrice italiana ha deciso di replicare pubblicamente in diretta tv: “Il sessismo è l’odio verso le donne, pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini… è la violenza di genere, è la mutilazione dei genitali femminili per levare il piacere alle donne (…) è non solo impedire di farsi una foto senza veli su un cavallo, ma impedirle anche solo di parlarne”, ha affermato l’attrice a Che Tempo Che Fa, replicando anche a tutti coloro che hanno preso le difese della moglie di Icardi in merito la vicenda.

La battuta che ha generato la bufera

Nella sua battuta allo scatto bollente della showgirl argentina, la Littizzetto aveva affermato: “Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile”. Le sue parole non erano state gradite da molti degli utenti social, che l’avevano accusata di cattivo gusto nei confronti della manager di Icardi. Sulla vicenda si era espressa anche Selvaggia Lucarelli.