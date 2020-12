Diletta Leotta è stata paparazzata per le vie di Milano senza la mascherina anti- Coronavirus. Sui social è scoppiata una bufera.

Diletta Leotta è stata paparazzata da Chi senza mascherina sul volto: la conduttrice si trovava da sola per le vie di Milano ed era diretta a un van che l’avrebbe condotta con i membri del suo staff allo stadio San Siro. Le foto hanno rapidamente fatto il giro del web e in tanti l’hanno accusata di aver infranto le regole previste dal dpcm (ovvero la mascherina obbligatoria anche all’esterno).

Diletta Leotta senza mascherina in giro per Milano: pioggia di critiche https://t.co/asDxtiJJvI 13/12/2020 — Salernonotizie.it (@salernonotizie) December 13, 2020

Diletta Leotta senza mascherina

Diletta Leotta è finita nell’occhio del ciclone per alcuni scatti di Chi, che l’ha sorpresa mentre si trovava per strada senza la mascherina. La conduttrice non ha replicato contro l’ondata di critiche da cui sarebbe stata travolta per via delle foto, e poco dopo sempre Chi l’avrebbe paparazzata – con la mascherina sul volto – a bordo di un van diretto a San Siro.

Diletta Leotta

Oltre alle foto senza mascherina la Leotta è al centro del gossip anche per i rumor riguardanti un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzato, il pugile Daniele Scardina. Al momento la voce sembra essere stata smentita, e del resto lo stesso King Toretto ha rotto il silenzio dichiarando alla Gazzetta dello sport: “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri… Però aggiungo: mai dire mai”.

La rottura della conduttrice e del pugile

Dopo oltre un anno d’amore e le “prove di convivenza” durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus, Daniele Scardina e la Leotta si sono detti addio. I due non hanno svelato i motivi della loro rottura, ma entrambi hanno parlato di “vero amore” rispondendo alle domande dei curiosi sulla loro liaison. Nonostante i numerosi rumor a proposito del loro presunto ritorno di fiamma sembra che al momento un riavvicinamento non sia nell’aria, e chissà se la conduttrice uscirà presto allo scoperto con una nuova fiamma.