Emilio Fede è positivo a Covid-19 e, stando a quanto riporta Fanpage, è stato ricoverato al residence allestito dall’Asl all’ospedale del Mare di Napoli, dove sarebbe sotto osservazione. Le condizioni dell’ex direttore del TG4 al momento non desterebbero preoccupazioni e sarebbe stato ricoverato in via precauzionale in attesa di guarire dalla malattia.

Emilio Fede positivo a Covid-19: il ricovero

Emilio Fede è stato ricoverato al residence dell’ospedale del Mare, allestito dalla Asl per i pazienti Covid asintomatici o paucisintomatici che non possano trascorrere l’isolamento in casa o che abbiano quadri complessi.

Al momento Fede non ha fornito personalmente delucidazioni in merito alle sue condizioni, ma a quanto riporta Fanpage il suo stato di salute non sarebbe preoccupante. L’ex direttore del TG4 si è trasferito a Napoli a settembre dopo aver scontato l’affidamento ai servizi sociali e gli arresti domiciliari. Insieme a lui nel capoluogo campano è presente la moglie, Diana De Feo, madre delle sue due figlie (Sveva e Simona). I due stanno insieme dal 1964 e si sono sempre sostenuti vicendevolmente. “I domiciliari li avrei fatti da lei, magari me l’avessero consentito”, aveva rivelato l’ex direttore al Corriere della Sera.

I personaggi famosi positivi al Covid

Nelle ultime settimane molti personaggi noti sono risultati positivi al Coronavirus. Tra loro anche Iva Zanicchi (che a causa del virus ha perso un fratello), Gerry Scotti e Carlo Conti. A settembre anche l’ex premier Silvio Berlusconi era risultato positivo alla malattia, ed era stato ricoverato per diverse settimane al San Raffaele. Le sue condizioni erano migliorate fino alla completa guarigione, ma in seguito il cavaliere ha ammesso che non si sarebbe trattato di una battaglia semplice. “È stata la prova più pericolosa della mia vita”, aveva dichiarato all’Ansa una volta dimesso dall’ospedale.