Flavio Briatore ha risposto per le rime a un hater che ha criticato suo figlio Nathan Falco dandogli dell’obeso.

Le celebrità sanno bene che la loro vita sui social è molto esposta, e non è da meno quella dei loro cari. Flavio Briatore ad esempio si è ritrovato a dover rispondere per le rime a un hater che ha criticato con parole poco gentili la forma fisica di suo figlio, Nathan Falco. “Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta, fallo correre”, ha scritto l’utente. Immediata la replica dell’imprenditore, che ha risposto: “Non è obeso, ma tu sei un c****ne”.

Flavio Briatore difende il figlio dagli haters

Flavio Briatore è molto legato a suo figlio Nathan Falco e sui social non perde occasione per condividere teneri scatti dei momenti trascorsi insieme a lui. Uno di questi è finito nel mirino di un hater, che ha insultato la forma fisica di Nathan Falco (nato nel 2010). Briatore ha risposto per le rime e in tanti si sono uniti a lui prendendo le difese di Nathan contro il malcapitato detrattore.

FLAVIO BRIATORE

Il bambino è tornato da qualche giorno a potersi godere sua madre, Elisabetta Gregoraci, che ha lasciato il GF Vip proprio per trascorrere con lui le feste di Natale.

Il chiarimento di Briatore e dell’ex moglie

Dopo l’acceso botta e risposta avuto con l’ex moglie mentre era al GF Vip, Flavio Briatore ha avuto modo di chiarirsi con lei nei giorni scorsi. Elisabetta Gregoraci ha raccontato a Verissimo che l’imprenditore se la sarebbe presa per alcune delle cose emerse durante la sua partecipazione al reality show: “Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni”, ha rivelato la showgirl nel salotto di Silvia Toffanin.