Ospite di Oggi è un altro giorno, Vittoria Schisano ha perso le staffe in diretta e si è scagliata contro la conduttrice e il suo staff.

Vittoria Schisano, ospite di Oggi è un altro giorno, si è arrabbiata con la conduttrice Serena Bortone e il suo staff. Il motivo è presto detto: l’attrice aveva chiesto di non parlare ancora della sua precedente vita nei panni di Giuseppe e loro l’hanno ignorata.

Tutto è nato quando la Bortone ha mandato in onda un video che ritrae Vittoria quando era ancora Giuseppe in un film di Antonio Albanese. Subito dopo, la Schisano ha perso le staffe e si è detta “molto disturbata” dalla clip. Non solo, ha anche rivelato che aveva preso accordi con gli autori e che gli stessi prevedevano di non toccare l’argomento ‘vita precedente’. Il filmato del momento, neanche a dirlo, è diventato virale in un lampo.

Vittoria Schisano contro Serena Bortone

Reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle, Vittoria ha dimostrato di essere non solo una bravissima attrice, ma anche un’ottima ballerina. Eppure, nel salotto di Oggi è un altro giorno hanno preferito parlare ancora del suo passato piuttosto che del presente e del futuro. Dopo che la Bortone ha mandato in onda un video di quando era ancora Giuseppe, la Schisano è andata su tutte le furie. Senza perdere la grazia che da sempre la contraddistingue, ha esclamato:

“È una cosa che mi disturba, in tutta onestà. Abbiamo parlato del mio compagno, del mio futuro: che bisogno c’era di mettere questa clip? All’autrice con cui ho fatto l’intervista avevo chiesto di andare avanti, di non restare sempre nel ruolo di Vittoria che prima era Giuseppe, perché non se ne può più”.

La conduttrice ha subito cercato di cambiare argomento, prendendo anche le difese del suo staff. Nonostante tutto, l’attrice è tornata a ribadire il suo pensiero. A questo punto, Simona si è sentita in dovere di intervenire. “Mi dispiace che tu te la prenda”, ha ammesso la Bortone.

La Bortone replica alle accuse di Vittoria

Vittoria, visibilmente arrabbiata, ha fatto capire di non voler assolutamente cambiare argomento e ha rincarato la dose.

“Credo sia voyeurismo televisivo, questo. Quando si invita una persona bisogna metterla a proprio agio. È un film che è stato fatto sette anni fa, anzi lo ha fatto Giuseppe con le extension, visto che esteticamente siamo molto diversi. Ho fatto altri film, ho vinto dei premi e non capisco perché prendere quella clip”, ha aggiunto l’attrice.

Serena, dopo aver accantonato l’iniziale imbarazzo, ha replicato alle accuse della sua ospite. Con un sorrisetto che ha fatto indignare i fan della Schisano, ha dichiarato: “Questo è un tipo d’intervista che faccio con tutti, se non l’hai capito me ne dispiaccio, ma non è il caso di attaccare il programma per questo. (…) Amore mio ‘Un posto al sole’ ti va bene? Te lo dico con il sorriso. (…) Vogliamo andare allo specchio? Però ti avviso, si parla del tuo passato”.

Il dibattito, alla fine della fiera, ha visto Vittoria accettare il classico momento dello ‘specchio’, ma la tensione è rimasta alta per tutta la durata dell’intervista.