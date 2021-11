Luciana Littizzetto e Fabio Fazio sono ormai una coppia consolidata della tv italiana e la comica oggi ha augurato buon compleanno al conduttore…a modo suo!

La simpatia e l’ilarità di Luciana Littizzetto l’hanno sempre contraddistinta, come vediamo ogni domenica a Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio. È proprio a lui oggi che l’attrice comica dedica un post speciale per il suo compleanno, senza perdere la sua verve divertente e unica.

Nel post di Instagram pubblicato da Lucianina, lei e Fazio sono ritratti come due sposi, un’immagine strepitosa che fa impazzire dal ridere i fan. Il messaggio di Luciana per Fazio, che oggi compie 57 anni, è molto dolce ma anche molto irriverente: “Buon compleanno mia dolce metà. Anzi. Togli dolce. Buon compleanno mia metà.”

Una foto scherzosa ma che dimostra ancora una volta la complicità tra i due, che ormai fanno coppia da anni divertendo il pubblico con i loro dibattiti, caratterizzati dalla sfacciataggine e dalla genialità di Luciana Littizzetto.

Il rapporto speciale della coppia di Che Tempo Che Fa

Luciana Littizzetto e Fabio Fazio si conoscono da oltre trent’anni. Il loro primo incontro c’è stato a un concorso di comici ad Aosta in cui lei si aggiudicò il primo premio e lui la proclamò vincitrice.

Da allora, Fabio Fazio ha capito il grande potenziale di Luciana, grande comica, dalla genialità unica e inimitabile. I due hanno presentato anche due Festival di Sanremo insieme, forse tra le edizioni migliori degli ultimi anni.

Dal 2003 fanno coppia fissa a Che Tempo Che Fa, il talk show di Fabio Fazio in cui Lucianina non manca mai di far parlare di sé.

