L’opinionista del GF Vip 6, Sonia Bruganelli, condivide il dolore per il lutto subito in questi giorni, per la perdita un caro amico di famiglia.

Lutto per Sonia Bruganelli, che condivide il suo grande dispiacere per la scomparsa di un caro amico di famiglia, Pier Francesco Parra, condividendo una commovente foto con lui, quando era solo una bambina.

L’opinionista del GF Vip 6, che ad ogni puntata è al fianco di Alfonso Signorini, ha pubblicato questa immagine su Instagram, lasciando un bel messaggio di commiato per il caro amico. Così Sonia Bruganelli ha condiviso con i suoi fan il suo lutto: “Da oggi papà avrai un amico in più li su con te 🙏🖤 a noi qui giù lui mancherà tanto … #doctorLaser per gli altri per noi solo FRANCESCO”

Il post molto bello della Burganelli ha, però, creato un po’ di caos tra i commenti: infatti, molti non hanno capito di chi si trattava, pensando che Sonia parlasse di suo padre. A risolvere la questione ci ha pensato un utente, che ha spiegato la situazione: “Incredibile la vostra incapacità di capire ciò che leggete. Non è morto il padre della Bruganelli, è morto il dottor Pier Francesco Parra, detto dottor Laser, il grande medico dei tennisti. Poiché anche il padre di Bruganelli è deceduto anni fa, la stessa Sonia gli sta dicendo che è stato raggiunto dall’amico di famiglia Parra”

Pier Francesco Parra era un grande amico della famiglia di Sonia Bruganelli, in particolare del padre. Molto conosciuto nell’ambiente sportivo, in quanto per anni è stato uno dei più importanti medici per tennisti in Italia. Veniva, inoltre, chiamato Dottor Laser perché è stato il primo ad introdurre in Italia i laser chirurgici all’argon, il gas verde che veniva utilizzato solo nelle terapie vascolari.

